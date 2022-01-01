vililit написав:в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту какая бумажка? и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
Так что, чем история-то закончилась? Алла признала ошибку? Или всё таки оказалось, что депо был годовой, стояла галочка автопродления, а на следующий день и ставка нарисовалось не столь дискриминационная?
Похоже, ответа мы так и не узнаем. А, тем временем, у меня закончился очередной мобильный депо и обыкновенно упал на карту, а не принудительно продлился (что продление выключено я, конечно, контролировал). Всё в порядке.
Кстати, обнаружил, что в Сенсе в обновлении от 17го февраля неубираемые со стола кнопочки заплатить ЕСВ и ЕН наконец-то стали позволять это делать не только со счёта предпринимателя, но и с карты/счёта физика. Как-то оно вообще без упоминания в новостях прошло. Хотя в https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp информацию тихонечко добавили.