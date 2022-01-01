Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:49
Подскажите. Абонку по пакетным действительно отменили (Вайт, Ультра)?
копейка
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:07
копейка написав:
Подскажите. Абонку по пакетным действительно отменили (Вайт, Ультра)?
На
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1%81%D1%8F
написано:
03.03.2022 09:20
Ми скасували ще кілька комісій для всіх пакетів фіз осіб, у тому числі зарплатних карток і карток А-Клуб:
комісія за зняття готівки в касі понад ліміт 2 рази на місяць за картками, картковими рахунками: було — 2% мін 25 грн, стало — 0%; комісія (РКО) за обслуговування пакетів у разі невиконання критеріїв за кількістю або обсягом торгових операцій та залишків: було — 25/100/500, стало — 0
А реально отменили абонку или нет - узнаем в апреле. Раньше ж её не берут.
moveton
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:15
У меня, правда, старый Комфорт за 10грн., но абонки в Сенсе пишет нет, хотя должна быть.
Asdушный
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:44
moveton написав: vililit написав:
в феврале закончились 2 таких же - автоматом упали на карту
какая бумажка?
и что за дискриминационная ставка 0,01% на год без расторжения?
Так что, чем история-то закончилась? Алла признала ошибку? Или всё таки оказалось, что депо был годовой, стояла галочка автопродления, а на следующий день и ставка нарисовалось не столь дискриминационная?
Похоже, ответа мы так и не узнаем. А, тем временем, у меня закончился очередной мобильный депо и обыкновенно упал на карту, а не принудительно продлился (что продление выключено я, конечно, контролировал). Всё в порядке.
moveton
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31
Кстати, обнаружил, что в Сенсе в обновлении от 17го февраля неубираемые со стола кнопочки заплатить ЕСВ и ЕН наконец-то стали позволять это делать не только со счёта предпринимателя, но и с карты/счёта физика. Как-то оно вообще без упоминания в новостях прошло. Хотя в
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp
информацию тихонечко добавили.
moveton
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Додано: Вів 08 бер, 2022 17:48
гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
sergia
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:30
sergia написав:гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Нормально, якщо курс не має значення. Для диверсифікації можете відкрити.
stryzhko
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:39
sergia написав:
гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Открыть всегда не повредит. А вот пополнять её сейчас как? Разве что есть наличные евро или безналичные и через SWIFT.
moveton
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:52
moveton написав: sergia написав:
гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Открыть всегда не повредит. А вот пополнять её сейчас как? Разве что есть наличные евро или безналичные и через SWIFT.
покупку валюты так и не восстановили? А не в курсе в каком-то банке есть покупка валюты онлайн или все обрубили?
sergia
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:53
sergia Вы как здрасьте, законодательно запретили. Барыги вам в помощь.
idealstorm
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