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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 18:54
stryzhko написав:
sergia написав:гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Нормально, якщо курс не має значення. Для диверсифікації можете відкрити.
А як найкраще, щоб курс був гарний?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:56
idealstorm написав:sergia
Вы как здрасьте, законодательно запретили.
Барыги вам в помощь.
да я как-то этот момент упустил в суете.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 19:20
sergia написав:
покупку валюты так и не восстановили? А не в курсе в каком-то банке есть покупка валюты онлайн или все обрубили?
Вроде, пока всем запрещено. Только наличку в отделении, если в отделении она будет (что вряд ли). Онлайн можно через криптобиржу попробовать. Сейчас на binance курсы прикинул: если они ни о каких комиссиях не умолчали, то через USDT 32 UAH/EUR получается. Вроде, нормально.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 19:25
moveton написав: sergia написав:
гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Открыть всегда не повредит. А вот пополнять её сейчас как? Разве что есть наличные евро или безналичные и через SWIFT.
вихідний SWIFT не працює (постанова НБУ)
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