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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:54

  stryzhko написав:
sergia написав:гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Нормально, якщо курс не має значення. Для диверсифікації можете відкрити.

А як найкраще, щоб курс був гарний?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:56

  idealstorm написав:sergia
Вы как здрасьте, законодательно запретили.
Барыги вам в помощь.

да я как-то этот момент упустил в суете.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:20

  sergia написав:покупку валюты так и не восстановили? А не в курсе в каком-то банке есть покупка валюты онлайн или все обрубили?

Вроде, пока всем запрещено. Только наличку в отделении, если в отделении она будет (что вряд ли). Онлайн можно через криптобиржу попробовать. Сейчас на binance курсы прикинул: если они ни о каких комиссиях не умолчали, то через USDT 32 UAH/EUR получается. Вроде, нормально.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:25

  moveton написав:
  sergia написав:гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?

Открыть всегда не повредит. А вот пополнять её сейчас как? Разве что есть наличные евро или безналичные и через SWIFT.


вихідний SWIFT не працює (постанова НБУ)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:38

  greenozon написав:вихідний SWIFT не працює (постанова НБУ)

Во всех банках мира? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:57

  moveton написав:
  greenozon написав:вихідний SWIFT не працює (постанова НБУ)

Во всех банках мира? :shock:


БСУ :D
greenozon
 
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