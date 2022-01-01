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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 18:54
stryzhko написав:
sergia написав:гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Нормально, якщо курс не має значення. Для диверсифікації можете відкрити.
А як найкраще, щоб курс був гарний?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:56
idealstorm написав:sergia
Вы как здрасьте, законодательно запретили.
Барыги вам в помощь.
да я как-то этот момент упустил в суете.
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Додано: Вів 08 бер, 2022 19:20
sergia написав:
покупку валюты так и не восстановили? А не в курсе в каком-то банке есть покупка валюты онлайн или все обрубили?
Вроде, пока всем запрещено. Только наличку в отделении, если в отделении она будет (что вряд ли). Онлайн можно через криптобиржу попробовать. Сейчас на binance курсы прикинул: если они ни о каких комиссиях не умолчали, то через USDT 32 UAH/EUR получается. Вроде, нормально.
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moveton
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Додано: Вів 08 бер, 2022 19:25
moveton написав: sergia написав:
гривневая карта в Белом пакете будет нормально работать за рубежом или лучше открыть 2-ю карту в Евро?
Открыть всегда не повредит. А вот пополнять её сейчас как? Разве что есть наличные евро или безналичные и через SWIFT.
вихідний SWIFT не працює (постанова НБУ)
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Додано: Вів 08 бер, 2022 20:05
НБУ, запрещено выполнять и погашать обязательства перед компаниями, где конечными бенефециарами являются граждане РФ. В этом ключе понятны теперь невнятные и запутанные информационные спитчи о контролёрах финансового учреждения.))) Если коротко, что то беспокойно. ((
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:18
moveton написав:
Сейчас на binance курсы прикинул: если они ни о каких комиссиях не умолчали, то через USDT 32 UAH/EUR получается. Вроде, нормально.
Не, всё несколько печальнее. Если дальше кликать, то видно, что 2% комис за покупку USDT и потом напрямую вывод с биржи на украинскую карту не работает.
В общем, насколько я по банкам посмотрел, если деньги в гривне, то сейчас за рубежом лучше расплачиваться приватовской картой. Во всяком случае, если в USD или EUR. Он курс продажи валюты не так задрал, как остальные банки. Сам Приват буквально сегодня напоминал, что его картами можно расплачиваться без ограничений. Физически за рубежом мне не проверить, но небольшую онлайн покупку за доллары сейчас сделал: всё честно, по 29.412 списалось.
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moveton
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:22
moveton написав: sergia написав:
покупку валюты так и не восстановили? А не в курсе в каком-то банке есть покупка валюты онлайн или все обрубили?
Вроде, пока всем запрещено. Только наличку в отделении, если в отделении она будет (что вряд ли). Онлайн можно через криптобиржу попробовать. Сейчас на binance курсы прикинул: если они ни о каких комиссиях не умолчали, то через USDT 32 UAH/EUR получается. Вроде, нормально.
Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
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копейка
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Додано: Вів 08 бер, 2022 21:27
Підкажіть, то у всіх зараз у Sense не змінити ліміти на к-ть операцій та суму оплат в торг мережі, а також суму на зняття готівки в АТМ, представник несе чуш про те, що картка кредитна і т.п.при чому тут кредитна, якщо пакетка Black.
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melkh
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