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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:27

Re: Альфа-Банк

sergia написав:А як найкраще, щоб курс був гарний?

Карти конкурентів. В того ж привата курс кращий.
stryzhko
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 04.10.16
Подякував: 407 раз.
Подякували: 405 раз.
 
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  #<1 ... 173174175176
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