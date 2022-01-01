sergia написав:А як найкраще, щоб курс був гарний?
Карти конкурентів. В того ж привата курс кращий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 21:27
Re: Альфа-Банк
Карти конкурентів. В того ж привата курс кращий.
Додано: Вів 08 бер, 2022 21:48
Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт
Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и
Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется,
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