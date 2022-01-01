копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт
Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки: - Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки. - Купити: USD і EUR - в касі.
Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.
копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт
Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки: - Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки. - Купити: USD і EUR - в касі.
Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.
У каждого свои обстоятельства, сложно что-то предсказать и сложно обдумать трезво сейчас, как лучше поступить. УПД. Сегодня есть изменения от НБУ связанные с валютой.