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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:27

Re: Альфа-Банк

sergia написав:А як найкраще, щоб курс був гарний?

Карти конкурентів. В того ж привата курс кращий.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:48

  копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.

Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт :)

Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки:
- Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки.
- Купити: USD і EUR - в касі.

Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:13

  moveton написав:
  копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.

Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт :)

Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки:
- Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки.
- Купити: USD і EUR - в касі.

Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.

У каждого свои обстоятельства, сложно что-то предсказать и сложно обдумать трезво сейчас, как лучше поступить.
УПД. Сегодня есть изменения от НБУ связанные с валютой.
копейка
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  #<1 ... 173174175176
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