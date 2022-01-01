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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:27

Re: Альфа-Банк

sergia написав:А як найкраще, щоб курс був гарний?

Карти конкурентів. В того ж привата курс кращий.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:48

  копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.

Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт :)

Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки:
- Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки.
- Купити: USD і EUR - в касі.

Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:13

  moveton написав:
  копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.

Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт :)

Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки:
- Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки.
- Купити: USD і EUR - в касі.

Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.

У каждого свои обстоятельства, сложно что-то предсказать и сложно обдумать трезво сейчас, как лучше поступить.
УПД. Сегодня есть изменения от НБУ связанные с валютой.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 00:51

Пакет Ультра или Вайт?

  Oльga1 написав:Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.


Заменили Ультру на Вайт ещё в декабре. Сейчас март, а у меня и в МАБе, и в Сенсе Ультра. И тарифы от Ультры. До войны не разбирался с этой ситуацией, т.к. легко выполнял требования как по Ультре, так и по Вайту. Сейчас не разбираюсь, т.к. к началу войны на карте остались копейки, которые и так быстро разошлись в магазинах и аптеках. А дальнейшие перспективы использования этой карты туманны...
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 08:58

Re: Альфа-Банк

Объяснит кто нибудь, что это означает? Заёмщики, вообще выполнять обязательства будут?
https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:04

  qreaton написав:Объяснит кто нибудь, что это означает? Заёмщики, вообще выполнять обязательства будут?
https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

Alfabank - ведь у вас среди владельцев/акционеров есть граждане РФ, а значит мораторий распространяется и на вас и сейчас запрещено: вам (банку) начислять проценты по кредитам и кредитным картам, а нам (клиентам) нельзя погашать кредиты и кредитные карты?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:42

Re: Альфа-Банк

  melkh написав:у всіх зараз у Sense не змінити ліміти на к-ть операцій та суму оплат в торг мережі, а також суму на зняття готівки в АТМ
У всіх. Дзвонить до контакт-центру, проходьте ідентифікацію і зможете через них установити бажані ліміти по картці.

ps На картці є ліміт на зняття готівки. Він розповсюджується, как на зняття в ATM, так і в касі через POS.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:00

  Amethyst написав:
  Oльga1 написав:Спасибо Огромное!
  Amethyst написав:Карта переходит в новый тариф после аннуляции старой и ее допок с 1го числа след месяца. Возможно шото глюкнуло у Алки.

Получается, если я получила карту в первой декаде февраля, то на Лайте она начала работать только с марта?
Должны ли предупреждать об этом при выдаче новой карты?
Тем более перед снятием средств предусмотрительно связывалась с КЦ и там мне подтвердили лимит в 30 тыс. Они сами не знают, наверное...
  Amethyst написав: Во всяком случае вы всегда можете глянуть тариф карты в ее свойствах/Инфор-я. Там же есть и краткие тарифы и Условия обс-я, где и отображаются остатки допустимых снятий.

Эта информация доступна в МАБе (Сенсом не пользуюсь)?
Еще раз, большое спасибо.

Если спросите, то должны были рассказать как переключается тариф (у вас Вайт, Лайта не бывает)
В МАБе название тарифа отображается если щёлкнуть по названию карты (рядом со словом Договор):
Стандартна назва Пакет White.
И нужно таки установить Сенс :idea:

Да, спасибо, конечно Вайт (Белый)! Оговорилась. Спасибо Вам большое за помощь и разъяснения.
Вопрос решен. Спасибо Дельта Официал!
Oльga1
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:05

  ЯНаФоруме написав:
  Oльga1 написав:Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.


Заменили Ультру на Вайт ещё в декабре. Сейчас март, а у меня и в МАБе, и в Сенсе Ультра. И тарифы от Ультры. До войны не разбирался с этой ситуацией, т.к. легко выполнял требования как по Ультре, так и по Вайту. Сейчас не разбираюсь, т.к. к началу войны на карте остались копейки, которые и так быстро разошлись в магазинах и аптеках. А дальнейшие перспективы использования этой карты туманны...

Удивительные вещи... Я об этом даже не могла подумать.
Oльga1
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:09

  ol_zy написав:
  Oльga1 написав:Тем более перед снятием средств предусмотрительно связывалась с КЦ и там мне подтвердили лимит в 30 тыс. Они сами не знают, наверное...

Возможно вы спросили про лимиты по вайту, так он 30К. Видимо вы не уточнили или именно по вашей карте номер такой-то какой лимит на снятие будет сегодня.

Спасибо за ответ.
Нет, идентифицировали с уточнением номера карты и кодовым словом.
Но проблема уже решена, за что очень благодарна оф.представителю банка.
Oльga1
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