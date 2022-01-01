Додано: Сер 09 бер, 2022 00:51

Oльga1 написав: Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее. Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.

Заменили Ультру на Вайт ещё в декабре. Сейчас март, а у меня и в МАБе, и в Сенсе Ультра. И тарифы от Ультры. До войны не разбирался с этой ситуацией, т.к. легко выполнял требования как по Ультре, так и по Вайту. Сейчас не разбираюсь, т.к. к началу войны на карте остались копейки, которые и так быстро разошлись в магазинах и аптеках. А дальнейшие перспективы использования этой карты туманны...