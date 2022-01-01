копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт
Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки: - Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки. - Купити: USD і EUR - в касі.
Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.
копейка написав:Покупка валюты разве не только для критического импорта и связанных с обороной, для клиентов тоже?
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
Видимо, любая онлайн покупка в валюте - это критический импорт
Про покупку в кассе - это меня обманули. Третьего марта была новость, но потом Алла быстренько передумала и на сайте и сейчас указано:
І поки не вийде тільки: - Купити валюту в Sense, обміняти USD/EUR і навпаки. - Купити: USD і EUR - в касі.
Но это важно только, если валютный кэш нужен. По безналу пока и гривневой картой расчитываться можно, а за рубежом и в банкомате снять. Кто его, конечно, знает что будет завтра... Но пока что народ, который тут выгреб весь гривневый кэш из банкоматов, теперь в Польше жалуется, что у них этот кэш берут по курсу в разы ниже, чем при расчёте украинской картой. Я бы на их месте радовался, что там вообще этот кэш кто-то берёт.
У каждого свои обстоятельства, сложно что-то предсказать и сложно обдумать трезво сейчас, как лучше поступить. УПД. Сегодня есть изменения от НБУ связанные с валютой.
Oльga1 написав:Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.
Заменили Ультру на Вайт ещё в декабре. Сейчас март, а у меня и в МАБе, и в Сенсе Ультра. И тарифы от Ультры. До войны не разбирался с этой ситуацией, т.к. легко выполнял требования как по Ультре, так и по Вайту. Сейчас не разбираюсь, т.к. к началу войны на карте остались копейки, которые и так быстро разошлись в магазинах и аптеках. А дальнейшие перспективы использования этой карты туманны...
Alfabank - ведь у вас среди владельцев/акционеров есть граждане РФ, а значит мораторий распространяется и на вас и сейчас запрещено: вам (банку) начислять проценты по кредитам и кредитным картам, а нам (клиентам) нельзя погашать кредиты и кредитные карты?
Amethyst написав:Карта переходит в новый тариф после аннуляции старой и ее допок с 1го числа след месяца. Возможно шото глюкнуло у Алки.
Получается, если я получила карту в первой декаде февраля, то на Лайте она начала работать только с марта? Должны ли предупреждать об этом при выдаче новой карты? Тем более перед снятием средств предусмотрительно связывалась с КЦ и там мне подтвердили лимит в 30 тыс. Они сами не знают, наверное...
Amethyst написав: Во всяком случае вы всегда можете глянуть тариф карты в ее свойствах/Инфор-я. Там же есть и краткие тарифы и Условия обс-я, где и отображаются остатки допустимых снятий.
Эта информация доступна в МАБе (Сенсом не пользуюсь)? Еще раз, большое спасибо.
Если спросите, то должны были рассказать как переключается тариф (у вас Вайт, Лайта не бывает) В МАБе название тарифа отображается если щёлкнуть по названию карты (рядом со словом Договор): Стандартна назва Пакет White. И нужно таки установить Сенс
Да, спасибо, конечно Вайт (Белый)! Оговорилась. Спасибо Вам большое за помощь и разъяснения. Вопрос решен. Спасибо Дельта Официал!
Oльga1 написав:Ситуация заключается в следующем: в начале февраля банк эмитировал новую карту после завершения действия старой (Макси Ультра), и я получила ее.
Заменили Ультру на Вайт ещё в декабре. Сейчас март, а у меня и в МАБе, и в Сенсе Ультра. И тарифы от Ультры. До войны не разбирался с этой ситуацией, т.к. легко выполнял требования как по Ультре, так и по Вайту. Сейчас не разбираюсь, т.к. к началу войны на карте остались копейки, которые и так быстро разошлись в магазинах и аптеках. А дальнейшие перспективы использования этой карты туманны...
Удивительные вещи... Я об этом даже не могла подумать.