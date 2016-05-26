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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:24

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:46

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Amethyst
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Повідомлень: 1955
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:49

  Amethyst написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Там також нема (
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 298
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 174175176177
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