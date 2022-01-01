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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:46
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує?
Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:41
extreme_lviv_ua написав: Amethyst написав: extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує?
Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Там також нема (
Ааа, мабуть її скасували як і всі акції. Війна.
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Amethyst
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:55
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує?
Сьогодні оплачував й одразу оформив.
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