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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178>

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:24

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:46

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:49

  Amethyst написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Там також нема (
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:41

  extreme_lviv_ua написав:
  Amethyst написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Там також нема (

Ааа, мабуть її скасували як і всі акції. Війна.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:58

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

вчера еще было. может там условно-свои на карте были? тогда через пару дней (после проводки)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:25

  ol_zy написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

вчера еще было. может там условно-свои на карте были? тогда через пару дней (после проводки)
Скоріше всього «условно-свои» бо передучора закинув гроші +– як сума заборгованості
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:55

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує? :roll:

Сьогодні оплачував й одразу оформив.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:14

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк. Вас взломали? Пришло письмо:
Будь ласка, ознайомтесь з випискою по договору кредитної картки № ???????? за період з 02.10.2018 по 02.11.2018.

Внутри выписка с указанным в письме периодом и расчетной датой 03.11.2018....
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:48

Re: Альфа-Банк

...
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Чет 10 бер, 2022 13:37, всього редагувалось 1 раз.
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:05

Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.
demichh
 
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