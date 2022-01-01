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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:46
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує?
Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
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Amethyst
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:41
extreme_lviv_ua написав: Amethyst написав: extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує?
Вы в Сенсе гляньте, в Хистори
Там також нема (
Ааа, мабуть її скасували як і всі акції. Війна.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:55
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Щось нема пропозиції по розстрочці, відключили чи підторможує?
Сьогодні оплачував й одразу оформив.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:14
Альфа-банк. Вас взломали? Пришло письмо:
Будь ласка, ознайомтесь з випискою по договору кредитної картки № ???????? за період з 02.10.2018 по 02.11.2018.
Внутри выписка с указанным в письме периодом и расчетной датой 03.11.2018....
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Додано: Чет 10 бер, 2022 12:48
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Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Чет 10 бер, 2022 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:05
Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.
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demichh
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