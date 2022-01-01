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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 13:11
demichh написав:
Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.
А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает
.
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