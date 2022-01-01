|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 13:11
demichh написав:
Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.
А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает
.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1941
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:12
moveton написав: demichh написав:
Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.
А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает
.
Більше, ніж пару. Писав в чат, просив підняти ліміт (там нуль давно стоїть). Але ніхто не відреагував вже кілька днів як.
По факту, опинившись з Хамоном за кордоном, зовсім не міг нічого зняти.Добре, що недокоханий мною раніше Приват, із самою звичайною синьою КДВ дає скільки хочеш.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7317
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:26
Hotab написав:
Більше, ніж пару. Писав в чат, просив підняти ліміт (там нуль давно стоїть). Але ніхто не відреагував вже кілька днів як.
По факту, опинившись з Хамоном за кордоном, зовсім не міг нічого зняти.Добре, що недокоханий мною раніше Приват, із самою звичайною синьою КДВ дає скільки хочеш.
Может и больше. Тут удивление было, что "у всех" сегодня ещё раз вырубили.
А чего 0? Алла поставила или самостоятельно? У меня до сих пор и на хамоне и на вайте обычные лимиты в 100k/50k.
Ну а что за кордоном надо иметь карточки минимум трёх банков в надежде, что хоть одну примут - это всегда так было. Не говоря уже о том, что с гривневых карт у Аллы курс традиционно похуже, чем у Привата. А сейчас хуже даже для снятия налички с учётом приватовского 2% комиса за использование зарубежного банкомата.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1941
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:34
moveton написав:
А чего 0?
Я карты, которые не юзаю для нала, всюду поставил нули на снятие. На случай утери, кражи и т.д.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7317
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:37
moveton написав:
хуже даже для снятия налички с учётом приватовского 2% комиса за использование зарубежного банкомата.
Сейчас приват дал нал по тому же "нормальному" курсу, как и оплата в магаз для всех нормальных банков. Плохой курс только даёт Тася по В5. Все остальные +- одинаково хорошо.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7317
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17
Hotab написав:
Сейчас приват дал нал по тому же "нормальному" курсу, как и оплата в магаз для всех нормальных банков. Плохой курс только даёт Тася по В5. Все остальные +- одинаково хорошо.
По B5 какой-то особый курс? На сайте Таси написано, что продажа по картам - 29.5474, что очень даже прилично на фоне того, что у Аллы 30.50, а у Мони 30.251. Что до такого же курса у Привата: 29.4985 * 1.02 = 30.088. 41 копейка на долларе тоже деньги. Не говоря уж о сомнительной корректности сравнения выдачи нала в одном банке с безнального расчёта в другом.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1941
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|794
|197354
|
Чет 10 бер, 2022 14:18
Порт
|
|121
|1307
|
Сер 09 бер, 2022 22:32
YaVI
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|7092
|1809419
|
|