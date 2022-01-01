RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:11

  demichh написав:Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.

А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:12

  moveton написав:
  demichh написав:Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.

А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает.

Більше, ніж пару. Писав в чат, просив підняти ліміт (там нуль давно стоїть). Але ніхто не відреагував вже кілька днів як.
По факту, опинившись з Хамоном за кордоном, зовсім не міг нічого зняти.Добре, що недокоханий мною раніше Приват, із самою звичайною синьою КДВ дає скільки хочеш.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:26

  Hotab написав:Більше, ніж пару. Писав в чат, просив підняти ліміт (там нуль давно стоїть). Але ніхто не відреагував вже кілька днів як.
По факту, опинившись з Хамоном за кордоном, зовсім не міг нічого зняти.Добре, що недокоханий мною раніше Приват, із самою звичайною синьою КДВ дає скільки хочеш.

Может и больше. Тут удивление было, что "у всех" сегодня ещё раз вырубили.
А чего 0? Алла поставила или самостоятельно? У меня до сих пор и на хамоне и на вайте обычные лимиты в 100k/50k.
Ну а что за кордоном надо иметь карточки минимум трёх банков в надежде, что хоть одну примут - это всегда так было. Не говоря уже о том, что с гривневых карт у Аллы курс традиционно похуже, чем у Привата. А сейчас хуже даже для снятия налички с учётом приватовского 2% комиса за использование зарубежного банкомата.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:34

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:А чего 0?

Я карты, которые не юзаю для нала, всюду поставил нули на снятие. На случай утери, кражи и т.д.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:37

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:хуже даже для снятия налички с учётом приватовского 2% комиса за использование зарубежного банкомата.

Сейчас приват дал нал по тому же "нормальному" курсу, как и оплата в магаз для всех нормальных банков. Плохой курс только даёт Тася по В5. Все остальные +- одинаково хорошо.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17

  Hotab написав:Сейчас приват дал нал по тому же "нормальному" курсу, как и оплата в магаз для всех нормальных банков. Плохой курс только даёт Тася по В5. Все остальные +- одинаково хорошо.

По B5 какой-то особый курс? На сайте Таси написано, что продажа по картам - 29.5474, что очень даже прилично на фоне того, что у Аллы 30.50, а у Мони 30.251. Что до такого же курса у Привата: 29.4985 * 1.02 = 30.088. 41 копейка на долларе тоже деньги. Не говоря уж о сомнительной корректности сравнения выдачи нала в одном банке с безнального расчёта в другом.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:29

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:По B5 какой-то особый курс?

У Б5 обычный курс Таси но к нему традиционно добавляется 3% (в случае с Хотаб - который я так понимаю сейчас в Румынии) за конвертацию если валюта платежа отличается от валюты карты (и валюта платежа не USD, EUR, PZN, GBP, CHF ну и раньше в этот список входил RUR - но не уже - по перечисленным валютам комис 1%).
WallNutPen
 
Повідомлень: 40
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:34

  WallNutPen написав:У Б5 обычный курс Таси но к нему традиционно добавляется 3% (в случае с Хотаб - который я так понимаю сейчас в Румынии) за конвертацию если валюта платежа отличается от валюты карты (и валюта платежа не USD, EUR, PZN, GBP, CHF ну и раньше в этот список входил RUR - но не уже - по перечисленным валютам комис 1%).

Тогда не сходится даже в случае худших валют: 29.5474 * 1.03 = 30.4338, что даже лучше чем у Аллы. Это не учитывая, что Алла при расчёте за кордоном любит свой комис за типа валютные риски тихо добавить. А так, как было сказано, что 41 копейка на долларе - это "одинаково хорошо", я думал, что на Б5 все 40 грн за доллар берут.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:35

В контакт центре (по тел.) на покупку по пакетке смогли поднять до 50 тыс. грн. в день на постоянной основе.
demichh
 
Повідомлень: 2715
З нами з: 09.12.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 175176177178
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 78, 79, 80
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
795 197664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2022 15:24
WallNutPen
А-Банк 1 ... 11, 12, 13
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
121 1331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 22:32
YaVI
ОТП БАНК 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7092 1809432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 21:55
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.