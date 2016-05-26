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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:11

  demichh написав:Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.

А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:12

  moveton написав:
  demichh написав:Изменение лимитов на покупку по картам в сенсе у всех вырубили: выдает ошибки.

А когда успели врубить? Оно ж и так уже пару дней, как не работает.

Більше, ніж пару. Писав в чат, просив підняти ліміт (там нуль давно стоїть). Але ніхто не відреагував вже кілька днів як.
По факту, опинившись з Хамоном за кордоном, зовсім не міг нічого зняти.Добре, що недокоханий мною раніше Приват, із самою звичайною синьою КДВ дає скільки хочеш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:26

  Hotab написав:Більше, ніж пару. Писав в чат, просив підняти ліміт (там нуль давно стоїть). Але ніхто не відреагував вже кілька днів як.
По факту, опинившись з Хамоном за кордоном, зовсім не міг нічого зняти.Добре, що недокоханий мною раніше Приват, із самою звичайною синьою КДВ дає скільки хочеш.

Может и больше. Тут удивление было, что "у всех" сегодня ещё раз вырубили.
А чего 0? Алла поставила или самостоятельно? У меня до сих пор и на хамоне и на вайте обычные лимиты в 100k/50k.
Ну а что за кордоном надо иметь карточки минимум трёх банков в надежде, что хоть одну примут - это всегда так было. Не говоря уже о том, что с гривневых карт у Аллы курс традиционно похуже, чем у Привата. А сейчас хуже даже для снятия налички с учётом приватовского 2% комиса за использование зарубежного банкомата.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:34

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:А чего 0?

Я карты, которые не юзаю для нала, всюду поставил нули на снятие. На случай утери, кражи и т.д.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:37

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:хуже даже для снятия налички с учётом приватовского 2% комиса за использование зарубежного банкомата.

Сейчас приват дал нал по тому же "нормальному" курсу, как и оплата в магаз для всех нормальных банков. Плохой курс только даёт Тася по В5. Все остальные +- одинаково хорошо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17

  Hotab написав:Сейчас приват дал нал по тому же "нормальному" курсу, как и оплата в магаз для всех нормальных банков. Плохой курс только даёт Тася по В5. Все остальные +- одинаково хорошо.

По B5 какой-то особый курс? На сайте Таси написано, что продажа по картам - 29.5474, что очень даже прилично на фоне того, что у Аллы 30.50, а у Мони 30.251. Что до такого же курса у Привата: 29.4985 * 1.02 = 30.088. 41 копейка на долларе тоже деньги. Не говоря уж о сомнительной корректности сравнения выдачи нала в одном банке с безнального расчёта в другом.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:29

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:По B5 какой-то особый курс?

У Б5 обычный курс Таси но к нему традиционно добавляется 3% (в случае с Хотаб - который я так понимаю сейчас в Румынии) за конвертацию если валюта платежа отличается от валюты карты (и валюта платежа не USD, EUR, PZN, GBP, CHF ну и раньше в этот список входил RUR - но не уже - по перечисленным валютам комис 1%).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:34

  WallNutPen написав:У Б5 обычный курс Таси но к нему традиционно добавляется 3% (в случае с Хотаб - который я так понимаю сейчас в Румынии) за конвертацию если валюта платежа отличается от валюты карты (и валюта платежа не USD, EUR, PZN, GBP, CHF ну и раньше в этот список входил RUR - но не уже - по перечисленным валютам комис 1%).

Тогда не сходится даже в случае худших валют: 29.5474 * 1.03 = 30.4338, что даже лучше чем у Аллы. Это не учитывая, что Алла при расчёте за кордоном любит свой комис за типа валютные риски тихо добавить. А так, как было сказано, что 41 копейка на долларе - это "одинаково хорошо", я думал, что на Б5 все 40 грн за доллар берут.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:35

В контакт центре (по тел.) на покупку по пакетке смогли поднять до 50 тыс. грн. в день на постоянной основе.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:16

Re: Альфа-Банк

Как альфабанк считает курс при покупках с пакетной долларовой карты visa,если валюта оплаты евро?
Яша
 
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