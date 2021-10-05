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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:33
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
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vollena71
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:22
Яша написав:Как альфабанк считает курс при покупках с пакетной долларовой карты visa,если валюта оплаты евро?
Через пень-колоду з комісом за конвертацію. Краще карти конкурентів для закордону.
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stryzhko
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:43
vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Каким образом можно будет вывести остатки орехов?
Через новые новые покупки? И как будут учитываться новые покупки если отменят категории?
Востаннє редагувалось копейка
в П'ят 11 бер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:53
копейка написав: vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?
Можно
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vollena71
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:57
vollena71 написав: копейка написав: vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?
Можно
Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?
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копейка
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:21
vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Ну так заманушную статью о том, что Алла продолжает начислять, уже на этом сайте опубликовали
. Можно и переставать
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moveton
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:52
moveton написав: vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Ну так заманушную статью о том, что Алла продолжает начислять, уже на этом сайте опубликовали
. Можно и переставать
Пусть уже хомячат свои +0,5%-налог.
Как аукнется, так и откликнется.
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копейка
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