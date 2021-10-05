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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:33

Re: Альфа-Банк

С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:22

Re: Альфа-Банк

Яша написав:Как альфабанк считает курс при покупках с пакетной долларовой карты visa,если валюта оплаты евро?

Через пень-колоду з комісом за конвертацію. Краще карти конкурентів для закордону.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:43

  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Каким образом можно будет вывести остатки орехов?
Через новые новые покупки? И как будут учитываться новые покупки если отменят категории?
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 11 бер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:53

  копейка написав:
  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?

Можно
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:57

  vollena71 написав:
  копейка написав:
  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?

Можно

Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:21

  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Ну так заманушную статью о том, что Алла продолжает начислять, уже на этом сайте опубликовали. Можно и переставать :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:52

  moveton написав:
  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Ну так заманушную статью о том, что Алла продолжает начислять, уже на этом сайте опубликовали. Можно и переставать :mrgreen:

Пусть уже хомячат свои +0,5%-налог.
Как аукнется, так и откликнется.
копейка
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