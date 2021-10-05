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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:33
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
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vollena71
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:22
Яша написав:Как альфабанк считает курс при покупках с пакетной долларовой карты visa,если валюта оплаты евро?
Через пень-колоду з комісом за конвертацію. Краще карти конкурентів для закордону.
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stryzhko
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:43
vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Каким образом можно будет вывести остатки орехов?
Через новые новые покупки? И как будут учитываться новые покупки если отменят категории?
Востаннє редагувалось копейка
в П'ят 11 бер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:53
копейка написав: vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?
Можно
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vollena71
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:57
vollena71 написав: копейка написав: vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?
Можно
Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?
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копейка
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:21
vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
Ну так заманушную статью о том, что Алла продолжает начислять, уже на этом сайте опубликовали
. Можно и переставать
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moveton
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:53
копейка написав: vollena71 написав: vollena71 написав:
С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
копейка написав:
Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?
Можно
Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?
наоборот, если на нее будут или могли бы быть начислены орехи, т.е. КБ положен, но категорию не выбрали.
Все покупки, которые имеют разрешенный мсс могут быть выведены.
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ol_zy
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:05
ol_zy написав: копейка написав:
Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?
наоборот, если на нее будут или могли бы быть начислены орехи, т.е. КБ положен, но категорию не выбрали.
Все покупки, которые имеют разрешенный мсс могут быть выведены.
Еще раз. Все будущие покупки в независимости от выбранных ранее повышенных категорий, будут считаться возможными для вывода если у них подходящий МСС из всего списка?
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копейка
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