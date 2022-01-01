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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:33

Re: Альфа-Банк

С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:22

Re: Альфа-Банк

Яша написав:Как альфабанк считает курс при покупках с пакетной долларовой карты visa,если валюта оплаты евро?

Через пень-колоду з комісом за конвертацію. Краще карти конкурентів для закордону.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:43

  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Каким образом можно будет вывести остатки орехов?
Через новые новые покупки? И как будут учитываться новые покупки если отменят категории?
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 11 бер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:53

  копейка написав:
  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?

Можно
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:57

  vollena71 написав:
  копейка написав:
  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?

Можно

Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:21

  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

Ну так заманушную статью о том, что Алла продолжает начислять, уже на этом сайте опубликовали. Можно и переставать :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:53

  копейка написав:
  vollena71 написав:
  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
  копейка написав:Остатки можно будет вывести через новые покупки или нет?

Можно

Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?

наоборот, если на нее будут или могли бы быть начислены орехи, т.е. КБ положен, но категорию не выбрали.
Все покупки, которые имеют разрешенный мсс могут быть выведены.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:05

  ol_zy написав:
  копейка написав:Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?

наоборот, если на нее будут или могли бы быть начислены орехи, т.е. КБ положен, но категорию не выбрали.
Все покупки, которые имеют разрешенный мсс могут быть выведены.

Еще раз. Все будущие покупки в независимости от выбранных ранее повышенных категорий, будут считаться возможными для вывода если у них подходящий МСС из всего списка?
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 01:01

  копейка написав:
  ol_zy написав:
  копейка написав:Новая покупка после 15.03 будет считаться годной для вывода если она > 50 грн, в выбранной категории, но на нее не будут насчитываться новые орехи?

наоборот, если на нее будут или могли бы быть начислены орехи, т.е. КБ положен, но категорию не выбрали.
Все покупки, которые имеют разрешенный мсс могут быть выведены.

Еще раз. Все будущие покупки в независимости от выбранных ранее повышенных категорий, будут считаться возможными для вывода если у них подходящий МСС из всего списка?

да. И не только будущие, но и те что уже провелись и еще не прошло 30 дней с момента покупки/проводки
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:51

Re: Альфа-Банк

Хтось користувався гривневим хамоном та гривневими пакетками нещодавно для зняття готівкової валюти за кордоном? Без комси в межах ліміту на безкоштовне зняття готівки? Рахує по курсу, що у Сенсі на день списання?
korovas2
 
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