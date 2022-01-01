vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном
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Народ, просвітіть, як правильно закинути на Red свої кошти, щоб потім при покупках мати змогу перевести у рострочку. Буває закинеш а воно старі розстрочки скасовує або дозволяє половину від покупки перевести. Я зрозумів, що вони мають там відлежатись/покупка має провестись, але як краще закидувати сеп/p2p толкати/тянути? Бо ніяк не вдуплю в той алгоритм. Наперед дякую.