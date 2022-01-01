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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:27

  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

І всі кобрендові також стоп:
Картковий кешбек: сенсацінний бонус за поповнення Cameleon та пакетних карток, нарахування бонусів за картками Вигода та Travel, бонусiв з кобрендової картки ЕКО маркет та Альфа Connect.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:05

Re: Альфа-Банк

Народ, просвітіть, як правильно закинути на Red свої кошти, щоб потім при покупках мати змогу перевести у рострочку. Буває закинеш а воно старі розстрочки скасовує або дозволяє половину від покупки перевести. Я зрозумів, що вони мають там відлежатись/покупка має провестись, але як краще закидувати сеп/p2p толкати/тянути? Бо ніяк не вдуплю в той алгоритм.
Наперед дякую. :roll:
extreme_lviv_ua
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