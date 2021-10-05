extreme_lviv_ua написав:
Народ, просвітіть, як правильно закинути на Red свої кошти, щоб потім при покупках мати змогу перевести у рострочку. Буває закинеш а воно старі розстрочки скасовує або дозволяє половину від покупки перевести. Я зрозумів, що вони мають там відлежатись/покупка має провестись, але як краще закидувати сеп/p2p толкати/тянути? Бо ніяк не вдуплю в той алгоритм.
Наперед дякую.
шото я не припоминаю автоотмены Рассрочки!
Просто при наличии своих Рассрочка дается на 1..2 дн позже, после проводки траты по счету. И лучше отслеживать активацию Рассрочки в Сенсе, а не ловить СМСки.
Да и кажись Алка сделал мнгновенную проводку пополняшек по счету в опервремя.
Эт раньше было, шо зависело от риХламенту проводки по щоту кредитки для разных каналов пополнения.
Через кешин/кассу с впихиванием карты -- на след. опердень
Через кешин/кассу БЕЗ впихивания карты -- текущий опердень до 18:00
СЭП -- текущий опердень до 18:00
Любой р2р-перевод -- на след. опердень, а мож уже таки и текущий, бо Алка до войны экперементировала с этим.