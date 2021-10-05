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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:27

  vollena71 написав:С 15.03 не будет начисляться кешбек по категориям и за операции с токеном

І всі кобрендові також стоп:
Картковий кешбек: сенсацінний бонус за поповнення Cameleon та пакетних карток, нарахування бонусів за картками Вигода та Travel, бонусiв з кобрендової картки ЕКО маркет та Альфа Connect.
- Акційний кешбек: кешбек за витрати з рахунку Київстар, кешбек від партнерів за обраними МСС. https://alfabank.ua/news/timcasovo-priz ... i-programi
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:05

Re: Альфа-Банк

Народ, просвітіть, як правильно закинути на Red свої кошти, щоб потім при покупках мати змогу перевести у рострочку. Буває закинеш а воно старі розстрочки скасовує або дозволяє половину від покупки перевести. Я зрозумів, що вони мають там відлежатись/покупка має провестись, але як краще закидувати сеп/p2p толкати/тянути? Бо ніяк не вдуплю в той алгоритм.
Наперед дякую. :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:24

  extreme_lviv_ua написав:Народ, просвітіть, як правильно закинути на Red свої кошти, щоб потім при покупках мати змогу перевести у рострочку. Буває закинеш а воно старі розстрочки скасовує або дозволяє половину від покупки перевести. Я зрозумів, що вони мають там відлежатись/покупка має провестись, але як краще закидувати сеп/p2p толкати/тянути? Бо ніяк не вдуплю в той алгоритм.
Наперед дякую. :roll:

шото я не припоминаю автоотмены Рассрочки!
Просто при наличии своих Рассрочка дается на 1..2 дн позже, после проводки траты по счету. И лучше отслеживать активацию Рассрочки в Сенсе, а не ловить СМСки.
Да и кажись Алка сделал мнгновенную проводку пополняшек по счету в опервремя.

Эт раньше было, шо зависело от риХламенту проводки по щоту кредитки для разных каналов пополнения.
Через кешин/кассу с впихиванием карты -- на след. опердень
Через кешин/кассу БЕЗ впихивания карты -- текущий опердень до 18:00
СЭП -- текущий опердень до 18:00
Любой р2р-перевод -- на след. опердень, а мож уже таки и текущий, бо Алка до войны экперементировала с этим.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:34

  extreme_lviv_ua написав:Народ, просвітіть, як правильно закинути на Red свої кошти, щоб потім при покупках мати змогу перевести у рострочку. Буває закинеш а воно старі розстрочки скасовує або дозволяє половину від покупки перевести. Я зрозумів, що вони мають там відлежатись/покупка має провестись, але як краще закидувати сеп/p2p толкати/тянути? Бо ніяк не вдуплю в той алгоритм.
Наперед дякую. :roll:

Просто не держу свои на реде и подтверждаю рассрочки в сенсе. Проблем не было. Вам кл не хватает, для этого свои доносите?
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:05

Re: Альфа-Банк

  Citizen_D написав:Просто не держу свои на реде и подтверждаю рассрочки в сенсе. Проблем не было. Вам кл не хватает, для этого свои доносите?
Ага
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:12

Amethyst переводил для пробы 100 гр. с карты на карту на Пивденный, карта и владелец в Румынии, прошел за 5 мин
Tico
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:18

В РД пополнил задолженность льготного периода на 8тыс с копейками Трэвел карты, так альфа тут же отобрала 5тыс кредитного лимиту. Вот уроды!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:54

  rollo написав:В РД пополнил задолженность льготного периода на 8тыс с копейками Трэвел карты, так альфа тут же отобрала 5тыс кредитного лимиту. Вот уроды!

не то слово... второй раз режут лимиты - засранцы ...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 01:10

Re: Альфа-Банк

Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 01:18

  Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.

Золотое правило - не заплывать за буйки.
копейка
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