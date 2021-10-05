Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:17
Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
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