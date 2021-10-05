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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:17

  Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.

Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
sens
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  #<1 ... 178179180181
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