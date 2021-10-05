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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:17

  Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.

Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:38

Re: Альфа-Банк

Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.
Тут явно тихой гавани не будет.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187 ... D0%BF#Text
+
https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom

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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:19

Re: Альфа-Банк

  Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.

Створити ще один акаунт в альфі на родичів.
Або "Ідея" 8,5% вільні кошти - доступні в будь який час.
Забирати грн також питання чи щось дає - або бігати скуповувати валюту задорого, або навіть не знаю що.
Не вкладете ж в сірники, сіль і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:21

Re: Альфа-Банк

Спасибо А можно аккаунт удалённо сделать может на ребёнка в альфе. В Идея можно также удалённо на себя открыть?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:37

Re: Альфа-Банк

Віддалено можна в альфі на повнолітнього. А от в Ідеї там по О.Банку (типа віртуальний підрозділ) щось там можна було віддалено, але потім все одно потрібно було вживу зустрічатись. Можете поцікавитись в них на ГЛ, але навряд.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:56

Re: Альфа-Банк

Да вы правы идея только в отделении. Альфу можно удаленно но ребёнку ещё нет 14 лет
Алексей77
 
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