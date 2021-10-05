Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:17
Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:38
Re: Альфа-Банк
Тут явно тихой гавани не будет.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 13:19
Re: Альфа-Банк
Створити ще один акаунт в альфі на родичів.
Або "Ідея" 8,5% вільні кошти - доступні в будь який час.
Забирати грн також питання чи щось дає - або бігати скуповувати валюту задорого, або навіть не знаю що.
Не вкладете ж в сірники, сіль і т.д.
Додано: Нед 13 бер, 2022 17:21
Re: Альфа-Банк
Спасибо А можно аккаунт удалённо сделать может на ребёнка в альфе. В Идея можно также удалённо на себя открыть?
Додано: Нед 13 бер, 2022 17:37
Re: Альфа-Банк
Віддалено можна в альфі на повнолітнього. А от в Ідеї там по О.Банку (типа віртуальний підрозділ) щось там можна було віддалено, але потім все одно потрібно було вживу зустрічатись. Можете поцікавитись в них на ГЛ, але навряд.
Додано: Нед 13 бер, 2022 17:56
Re: Альфа-Банк
Да вы правы идея только в отделении. Альфу можно удаленно но ребёнку ещё нет 14 лет
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