Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.
Ни в коем случае не оставлять , даже с госгарантией , не известно какого государства будет гарантия - в Крыму там было иначе , там с цветами и без выстрелов , а у нас ВОЙНА
Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.
Алексей77 написав:Доброй ночи вопрос хочу положить деньги на мобильный депозит на 14 дней в Альфе, но это будет двукратное превышение фонда. Ваше мнение о рисках в текущей ситуации. Не могу подобрать в других банках нечто подобное с условным свободным доступом или текущий счёт с вменяемыми проц.
Створити ще один акаунт в альфі на родичів. Або "Ідея" 8,5% вільні кошти - доступні в будь який час. Забирати грн також питання чи щось дає - або бігати скуповувати валюту задорого, або навіть не знаю що. Не вкладете ж в сірники, сіль і т.д.
Віддалено можна в альфі на повнолітнього. А от в Ідеї там по О.Банку (типа віртуальний підрозділ) щось там можна було віддалено, але потім все одно потрібно було вживу зустрічатись. Можете поцікавитись в них на ГЛ, але навряд.