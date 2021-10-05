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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 20:54
А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
Додано: Нед 13 бер, 2022 21:09
Re: Альфа-Банк
У Львові черг не бачив.
Додано: Нед 13 бер, 2022 22:11
Додано: Нед 13 бер, 2022 22:46
Re: Альфа-Банк
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
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