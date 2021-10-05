Додано: Нед 13 бер, 2022 22:46

sens написав: Ойро на видачу як/? Ойро на видачу як/?

Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.