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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:54

А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
San
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 21:09

Re: Альфа-Банк

San написав:А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
У Львові черг не бачив.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:11

  Zochan написав:
San написав:А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
У Львові черг не бачив.

Ойро на видачу як/?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:46

Re: Альфа-Банк

  sens написав:Ойро на видачу як/?
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
WallNutPen
 
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