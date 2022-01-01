|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 20:54
А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
-
San
-
-
- Повідомлень: 33394
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2314 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 21:09
San написав:А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
У Львові черг не бачив.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 22:11
Zochan написав:
San написав:А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
У Львові черг не бачив.
Ойро на видачу як/?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12791
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 22:46
sens написав:
Ойро на видачу як/?
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:17
WallNutPen написав: sens написав:
Ойро на видачу як/?
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
так , питання про Львів , бо я фактично у Києві , а любі жінки на Західній території нашої України , і в них на рахунках є валюта , але є питання як буде , якщо необхідно готівка , бо ніхто не планує сидіти , все одно необхідно буде працювати , це такі реалії .
в Києві окрім готівки гривні в банкоматах ( не Альфа ) нічого іншого немає . Така реальність .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12791
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:31
sens написав:
так , питання про Львів , бо я фактично у Києві , а любі жінки на Західній території нашої України , і в них на рахунках є валюта , але є питання як буде , якщо необхідно готівка , бо ніхто не планує сидіти , все одно необхідно буде працювати , це такі реалії .
У цьому випадку думаю є сенс таки зателефонувати персмену в альфі (якщо він є) та спробувати через нього замовити Євро на конкретне відділення у Львові. Дуже сумніваюсь що євровалюта є у вільному доступі, але через персмена іноді питания можна вирішити. Колись мені була необхідна чималенька сума в іншиму місті - Персмен організувала. Не гарантую що це спрацює, але думаю в цьому напрямку щось спробувати зробити варто
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|87
|2664
|
|
|820
|207610
|
|
|64
|18041
|
|