Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
так , питання про Львів , бо я фактично у Києві , а любі жінки на Західній території нашої України , і в них на рахунках є валюта , але є питання як буде , якщо необхідно готівка , бо ніхто не планує сидіти , все одно необхідно буде працювати , це такі реалії . в Києві окрім готівки гривні в банкоматах ( не Альфа ) нічого іншого немає . Така реальність .
sens написав:так , питання про Львів , бо я фактично у Києві , а любі жінки на Західній території нашої України , і в них на рахунках є валюта , але є питання як буде , якщо необхідно готівка , бо ніхто не планує сидіти , все одно необхідно буде працювати , це такі реалії .
У цьому випадку думаю є сенс таки зателефонувати персмену в альфі (якщо він є) та спробувати через нього замовити Євро на конкретне відділення у Львові. Дуже сумніваюсь що євровалюта є у вільному доступі, але через персмена іноді питания можна вирішити. Колись мені була необхідна чималенька сума в іншиму місті - Персмен організувала. Не гарантую що це спрацює, але думаю в цьому напрямку щось спробувати зробити варто
Я такого свинства ещё не видел!!!! Стоит лимит "0" на снятие собственных средств по Хамону (кредлимита никогда и не было) . Звоню на горячую линию, чтобы поднять лимит - "мы поднимаем на добу". На постоянной основе - нет! Живи с нулем и каждый день им звони, чтоб что-то снять. WTF???