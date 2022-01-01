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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183>

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Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:54

А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
San
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 21:09

Re: Альфа-Банк

San написав:А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
У Львові черг не бачив.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:11

  Zochan написав:
San написав:А как сейчас с очередями в Альфа на западной? Во Львове, в Черновцах, в Ужгороде или там Мукачево? Легко попасть к специалисту/в кассу? Или часами стоять?
У Львові черг не бачив.

Ойро на видачу як/?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:46

Re: Альфа-Банк

  sens написав:Ойро на видачу як/?
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:17

  WallNutPen написав:
  sens написав:Ойро на видачу як/?
Интересует именно Львов? Если нет - у меня в Альфе зависла относительно небольшая сумма в Евро на фасткарде. Решил снять - позвонил персмену - он сказал что есть доллары на выдачу со счетов, а евро - нет. Но можно заказать, но когда будут сказать не может. Я попросил заказать и перезвонить когда евро будут. Через несколько часов он перезвонил и сообщил, что всю сумму можно получить завтра. Было это позавчера - а вчера я спокойно все забрал - еще удивился, что они в субботу работают, но он сказал, что это отработка тех кто не работал 7 марта.

так , питання про Львів , бо я фактично у Києві , а любі жінки на Західній території нашої України , і в них на рахунках є валюта , але є питання як буде , якщо необхідно готівка , бо ніхто не планує сидіти , все одно необхідно буде працювати , це такі реалії .
в Києві окрім готівки гривні в банкоматах ( не Альфа ) нічого іншого немає . Така реальність .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:31

  sens написав:так , питання про Львів , бо я фактично у Києві , а любі жінки на Західній території нашої України , і в них на рахунках є валюта , але є питання як буде , якщо необхідно готівка , бо ніхто не планує сидіти , все одно необхідно буде працювати , це такі реалії .

У цьому випадку думаю є сенс таки зателефонувати персмену в альфі (якщо він є) та спробувати через нього замовити Євро на конкретне відділення у Львові. Дуже сумніваюсь що євровалюта є у вільному доступі, але через персмена іноді питания можна вирішити. Колись мені була необхідна чималенька сума в іншиму місті - Персмен організувала. Не гарантую що це спрацює, але думаю в цьому напрямку щось спробувати зробити варто
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:56

Я такого свинства ещё не видел!!!!
Стоит лимит "0" на снятие собственных средств по Хамону (кредлимита никогда и не было) . Звоню на горячую линию, чтобы поднять лимит - "мы поднимаем на добу". На постоянной основе - нет! Живи с нулем и каждый день им звони, чтоб что-то снять. WTF???
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:58

Re: Альфа-Банк

Колеги, а розстрочки - теж все ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:19

  maxprofit написав:Колеги, а розстрочки - теж все ?

Р2р хоч працює?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:20

  maxprofit написав:Колеги, а розстрочки - теж все ?


усі поточні лімітації по активностях банк публікує тут

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %BD%D0%BA-
greenozon
 
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