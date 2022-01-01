Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 17:45
greenozon написав:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/4516477801746-%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%AF%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-
Он-то публикует, но вот насколько правдиво...
в гривні максимальна сума готівки для зняття в один день — 100 000 гривень з одного рахунку:
- в банкоматах/POS терміналах — 20 000 грн в день; - в касі банку — 100 000 грн в день з рахунку.
По факту мне в кассе сегодня сообщили, что всё ещё 20к.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 18:00
maxprofit написав:
Колеги, а розстрочки - теж все ?
Рассрочки работают, от 500грн на 6 мес нашару
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:04
Орехи - это очень жаль
вывела сегодня все, что было, добью к-во покупок - и карта полежит на полочке
Arien
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:23
vitaliian написав:
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/3/683145/index.amp
Все плюшки заберут
Как я и говорил бонусы превращаются в тыкву
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Пон 14 бер, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:25
Arien написав:
Орехи - это очень жаль
вывела сегодня все, что было, добью к-во покупок - и карта полежит на полочке
До чего добивать количество покупок? Пакетки в этом месяце бесплатные.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:27
vitaliian написав:
Как я и говорил бонусы превращаются в тыкву
Таа, есть Моня, ПУМБ, Бобёррр
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:34
vitaliian написав: vitaliian написав:
Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..
Так грейс у Хамона не срезали, а даже сделали безлимитным. Но именно только у Хамона
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:58
vitaliian написав: vitaliian написав:
Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..
Правда считаете причиной того что убирают орехи - бесграничный грейс по хамелеону?
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