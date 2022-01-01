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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:45

  greenozon написав:https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/4516477801746-%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%AF%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

Он-то публикует, но вот насколько правдиво...
в гривні максимальна сума готівки для зняття в один день — 100 000 гривень з одного рахунку:
- в банкоматах/POS терміналах ​— 20 000 грн в день;
- в касі банку — 100 000 грн в день з рахунку.

По факту мне в кассе сегодня сообщили, что всё ещё 20к.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:00

  maxprofit написав:Колеги, а розстрочки - теж все ?

Рассрочки работают, от 500грн на 6 мес нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:04

Re: Альфа-Банк

Орехи - это очень жаль
вывела сегодня все, что было, добью к-во покупок - и карта полежит на полочке
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:23

  vitaliian написав:https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/3/683145/index.amp

Все плюшки заберут

Как я и говорил бонусы превращаются в тыкву

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:25

  Arien написав:Орехи - это очень жаль
вывела сегодня все, что было, добью к-во покупок - и карта полежит на полочке

До чего добивать количество покупок? Пакетки в этом месяце бесплатные.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:27

Re: Альфа-Банк

  vitaliian написав:Как я и говорил бонусы превращаются в тыкву

Таа, есть Моня, ПУМБ, Бобёррр
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:33

Причина почему срезали бонусы и лимиты в этом посте от 28.01

  vitaliian написав:Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:34

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..

Так грейс у Хамона не срезали, а даже сделали безлимитным. Но именно только у Хамона
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:44

  Amethyst написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..

Так грейс у Хамона не срезали, а даже сделали безлимитным. Но именно только у Хамона

Зато срезали бонус за пополнение, он мне интереснее грейса был. Кредитный лимит мне рубанули под корень в первый день войны, хотя я клиент банка с 2010 г. Ну то такое, риски, не все к сожалению выживут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..

Правда считаете причиной того что убирают орехи - бесграничный грейс по хамелеону?
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