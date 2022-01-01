такий же крок зробив mastercard
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 21:47
кажуть ось це причина того, що більшіть банків БСУ забрала КБ і акції
такий же крок зробив mastercard
Додано: Пон 14 бер, 2022 22:01
Без сомнения. Ведь
Додано: Пон 14 бер, 2022 22:12
Думаю вы правы лишь отчасти. Кэшбеки зачастую платились банками гораздо выше чем интерчендж по тем или иным операциям. Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа. Поэтому отказ визы и мастера - это для ряда банков был удобный повод, чтобы свернуть или поставить на паузу кэшбек программы. По моему мнению как раз в такое время и проверяется реальная лояльность и банков к клиентам и наоборот. Ведь остались, по крайней мере пока банки которые этот самый кэшбек платят. Вот они - я бы и сказал, остаются с клиентом в тяжёлое время для всех. Ну а "скунсы" всегда были, есть и будут. Но пока есть выбор - их картам всегда найдется место на полке
Додано: Пон 14 бер, 2022 22:14
Re: Альфа-Банк
А что значит безлимитным?
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