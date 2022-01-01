Додано: Пон 14 бер, 2022 22:12

greenozon написав: кажуть ось це причина того, що більшіть банків БСУ забрала КБ і акції

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/4/683250/



такий же крок зробив mastercard кажуть ось це причина того, що більшіть банків БСУ забрала КБ і акціїтакий же крок зробив mastercard

Думаю вы правы лишь отчасти. Кэшбеки зачастую платились банками гораздо выше чем интерчендж по тем или иным операциям. Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа. Поэтому отказ визы и мастера - это для ряда банков был удобный повод, чтобы свернуть или поставить на паузу кэшбек программы. По моему мнению как раз в такое время и проверяется реальная лояльность и банков к клиентам и наоборот. Ведь остались, по крайней мере пока банки которые этот самый кэшбек платят. Вот они - я бы и сказал, остаются с клиентом в тяжёлое время для всех. Ну а "скунсы" всегда были, есть и будут. Но пока есть выбор - их картам всегда найдется место на полке