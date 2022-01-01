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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:47

кажуть ось це причина того, що більшіть банків БСУ забрала КБ і акції
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/4/683250/

такий же крок зробив mastercard
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:01

  qreaton написав:Тут явно тихой гавани не будет.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187 ... D0%BF#Text
+
https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom

Без сомнения. Ведь системный банк, т.е. тот, который в случае чего правительство будет спасать - это самое ненадёжное место. Все в Идею!
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:12

  greenozon написав:кажуть ось це причина того, що більшіть банків БСУ забрала КБ і акції
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/4/683250/

такий же крок зробив mastercard

Думаю вы правы лишь отчасти. Кэшбеки зачастую платились банками гораздо выше чем интерчендж по тем или иным операциям. Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа. Поэтому отказ визы и мастера - это для ряда банков был удобный повод, чтобы свернуть или поставить на паузу кэшбек программы. По моему мнению как раз в такое время и проверяется реальная лояльность и банков к клиентам и наоборот. Ведь остались, по крайней мере пока банки которые этот самый кэшбек платят. Вот они - я бы и сказал, остаются с клиентом в тяжёлое время для всех. Ну а "скунсы" всегда были, есть и будут. Но пока есть выбор - их картам всегда найдется место на полке
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:14

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:Так грейс у Хамона не срезали, а даже сделали безлимитным. Но именно только у Хамона


А что значит безлимитным?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:24

  2XL написав:
Amethyst написав:Так грейс у Хамона не срезали, а даже сделали безлимитным. Но именно только у Хамона


А что значит безлимитным?

Раньше надо было гасить ежемесячно ОМП - 10% от суммы. То есть если не платить картой то сумма долга постоянно бы уменьшалась. Сейчас такого нет. То есть можно не гасить до окончания войны или до пересмотра этих условий
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 22:36

  Amethyst написав:
  vitaliian написав:Как я и говорил бонусы превращаются в тыкву

Таа, есть Моня, ПУМБ, Бобёррр

IDEA BANK.
Але й вони звузили програму по кількості категорій.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:12

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа.


звідки банк має виділяти бюджет на якісь КБ програми, коли в країні війна із агресором?
коли 99% клієнтів не будуть мати чим віддавати взяті кредити, коли закритий МБ і біржа
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:35

  greenozon написав:
  WallNutPen написав:Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа.


звідки банк має виділяти бюджет на якісь КБ програми, коли в країні війна із агресором?
коли 99% клієнтів не будуть мати чим віддавати взяті кредити, коли закритий МБ і біржа

Полагаю вы плохо представляете что такое бюджетирование и как оно работаете в банках. Кроме того статьи доходов не обязательно увязаны со статьями расходов. Иначе в банках не было бы убытков. А тем более статьи процентных доходов с рекламными расходами (всякие кешбеки и прочая лояльность часто идут по рекламным статьям). А кроме того есть ещё и капитал банка. Да его лучше не трогать, но если надо
WallNutPen
 
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