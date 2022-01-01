Думаю вы правы лишь отчасти. Кэшбеки зачастую платились банками гораздо выше чем интерчендж по тем или иным операциям. Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа. Поэтому отказ визы и мастера - это для ряда банков был удобный повод, чтобы свернуть или поставить на паузу кэшбек программы. По моему мнению как раз в такое время и проверяется реальная лояльность и банков к клиентам и наоборот. Ведь остались, по крайней мере пока банки которые этот самый кэшбек платят. Вот они - я бы и сказал, остаются с клиентом в тяжёлое время для всех. Ну а "скунсы" всегда были, есть и будут. Но пока есть выбор - их картам всегда найдется место на полке
Amethyst написав:Так грейс у Хамона не срезали, а даже сделали безлимитным. Но именно только у Хамона
А что значит безлимитным?
Раньше надо было гасить ежемесячно ОМП - 10% от суммы. То есть если не платить картой то сумма долга постоянно бы уменьшалась. Сейчас такого нет. То есть можно не гасить до окончания войны или до пересмотра этих условий
WallNutPen написав:Также во многих банках под кэшбек программы выделялся отдельный бюджет никак не зависящий от интерченджа.
звідки банк має виділяти бюджет на якісь КБ програми, коли в країні війна із агресором? коли 99% клієнтів не будуть мати чим віддавати взяті кредити, коли закритий МБ і біржа
Полагаю вы плохо представляете что такое бюджетирование и как оно работаете в банках. Кроме того статьи доходов не обязательно увязаны со статьями расходов. Иначе в банках не было бы убытков. А тем более статьи процентных доходов с рекламными расходами (всякие кешбеки и прочая лояльность часто идут по рекламным статьям). А кроме того есть ещё и капитал банка. Да его лучше не трогать, но если надо