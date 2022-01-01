RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:54

  WallNutPen написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..

Правда считаете причиной того что убирают орехи - бесграничный грейс по хамелеону?

Это вопрос к маркетингу банка, я не Ванга, могу предположить таким образом банк таргетирует вип клиентов, остальных посылая вслед за известным кораблем, или скидывая баласт.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11336
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1, 2
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
15 806
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 08:17
Порт
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 82, 83, 84
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
833 210451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 20:45
Howl
Ідея Банк 1 ... 8, 9, 10
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
91 3533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 19:45
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.