Это вопрос к маркетингу банка, я не Ванга, могу предположить таким образом банк таргетирует вип клиентов, остальных посылая вслед за известным кораблем, или скидывая баласт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 06:54
Это вопрос к маркетингу банка, я не Ванга, могу предположить таким образом банк таргетирует вип клиентов, остальных посылая вслед за известным кораблем, или скидывая баласт.
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