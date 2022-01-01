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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:54

  WallNutPen написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Я тоже решился на хамон. Интересно сколько продлиться шара (безлимитный Грейс)? Обычно когда я какую то плюшку решаюсь, шару быстро отменяют..

Правда считаете причиной того что убирают орехи - бесграничный грейс по хамелеону?

Это вопрос к маркетингу банка, я не Ванга, могу предположить таким образом банк таргетирует вип клиентов, остальных посылая вслед за известным кораблем, или скидывая баласт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:06

Re: Альфа-Банк

Мне сегодня ночью алла в минус уменьшила лимит по рэду. Было 25300 лимита и все были израсходованы стало 20000 лимита и получается типа 5300 в теховере. Как минимум не красиво.
UPD. Персмен говорит, что им запретили принимать заявления от клиентов и обязали всех клиентов посылать в чат.
UPDUPD. Чат пишет что они работают с обстреливаемого города и предлагает обратится после войны.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:28

Было 75 все использованы
Уменьшили до 55
15к теховер

Ну ничего не получат с таким отношением…
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2022 р. № 187
Київ

Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації

Відповідно до статей 12-1, 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:

1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов’язані з державою-агресором):

громадяни Російської Федерації;

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
b737
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:29

  b737 написав:Было 75 все использованы
Уменьшили до 55
15к теховер

Ну ничего не получат с таким отношением…


Все рівно борг платити потрібно (приклад, Крим/ОРДЛО).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:32

  WallNutPen написав:Мне сегодня ночью алла в минус уменьшила лимит по рэду. Было 25300 лимита и все были израсходованы стало 20000 лимита и получается типа 5300 в теховере. Как минимум не красиво.
UPD. Персмен говорит, что им запретили принимать заявления от клиентов и обязали всех клиентов посылать в чат.
UPDUPD. Чат пишет что они работают с обстреливаемого города и предлагает обратится после войны.

Этот т.н. теховер у вас в грейсе!
Его нужно спокойно погасить до ближайшей РД (т.е. +30дн), тогда на него НЕ БУДЕТ начислено 40%
Amethyst
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