Это вопрос к маркетингу банка, я не Ванга, могу предположить таким образом банк таргетирует вип клиентов, остальных посылая вслед за известным кораблем, или скидывая баласт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 06:54
Это вопрос к маркетингу банка, я не Ванга, могу предположить таким образом банк таргетирует вип клиентов, остальных посылая вслед за известным кораблем, или скидывая баласт.
Додано: Вів 15 бер, 2022 09:06
Re: Альфа-Банк
Мне сегодня ночью алла в минус уменьшила лимит по рэду. Было 25300 лимита и все были израсходованы стало 20000 лимита и получается типа 5300 в теховере. Как минимум не красиво.
UPD. Персмен говорит, что им запретили принимать заявления от клиентов и обязали всех клиентов посылать в чат.
UPDUPD. Чат пишет что они работают с обстреливаемого города и предлагает обратится после войны.
Додано: Вів 15 бер, 2022 09:28
Было 75 все использованы
Уменьшили до 55
15к теховер
Ну ничего не получат с таким отношением…
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2022 р. № 187
Київ
Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації
Відповідно до статей 12-1, 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:
1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов’язані з державою-агресором):
громадяни Російської Федерації;
юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
Додано: Вів 15 бер, 2022 10:29
Додано: Вів 15 бер, 2022 10:32
Этот т.н. теховер у вас в грейсе!
Его нужно спокойно погасить до ближайшей РД (т.е. +30дн), тогда на него НЕ БУДЕТ начислено 40%
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:51
Добрый день!
Подскажите, что делать с кредитной картой Хамелеон. Сколько нужно вносить, чтобы быть в льготном периоде?
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:46
Ничо не нужно всносить. Для Хамона работают кредканикулы на ОМП.
Просто контролируйте сумму долга в Сенсе, там всё чОткО.
Нее, ну если совесть сильно мучает, то мона внести 1/10 общей задолженности
Думаю, шо Алка сразу на эту сумму и уменьшит кредлимит. Тяжко ей щас.
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:52
Re: Альфа-Банк
Глупая она. Не давать изменить лимит на снятие собственных средств (сейчас там "0") - это автоматом означает, что я вывожу откуда все свои деньги. Зачем мне гемор, что я для снятия любой суммы должен куда-то звонить полчаса и поднимать лимит. А так держал бы своих тысяч 5-10..
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:57
Согласен. Хотя бы 10К лимиту на АТМ эт норм.
Подобным образом я сделал и со Скунсом (с его 1К на р2р)
Хотя Алке я больше доверял (
Щас юзаю только кредитки и гашу их по мере возможности.
А Алка потихоньку подрезает лимит.
Ну каждому своё!
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 15 бер, 2022 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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