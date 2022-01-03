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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:57

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Добрый день!
Подскажите, что делать с кредитной картой Хамелеон. Сколько нужно вносить, чтобы быть в льготном периоде?

Ничо не нужно всносить. Для Хамона работают кредканикулы на ОМП.
Просто контролируйте сумму долга в Сенсе, там всё чОткО.

Нее, ну если совесть сильно мучает, то мона внести 1/10 общей задолженности
Думаю, шо Алка сразу на эту сумму и уменьшит кредлимит. Тяжко ей щас.

Тоже верно, всем тяжко кроме людей, эту расходную статью обложили со всех сторон.
С другой стороны блек-лист можно по делом составить.
копейка
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  #<1 ... 183184185186
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