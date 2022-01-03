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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:57
Amethyst написав: anikola13 написав:
Добрый день!
Подскажите, что делать с кредитной картой Хамелеон. Сколько нужно вносить, чтобы быть в льготном периоде?
Ничо не нужно всносить. Для Хамона работают кредканикулы на ОМП.
Просто контролируйте сумму долга в Сенсе, там всё чОткО.
Нее, ну если совесть сильно мучает, то мона внести 1/10 общей задолженности
Думаю, шо Алка сразу на эту сумму и уменьшит кредлимит. Тяжко ей щас.
Тоже верно, всем тяжко кроме людей, эту расходную статью обложили со всех сторон.
С другой стороны блек-лист можно по делом составить.
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