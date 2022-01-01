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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:57

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Добрый день!
Подскажите, что делать с кредитной картой Хамелеон. Сколько нужно вносить, чтобы быть в льготном периоде?

Ничо не нужно всносить. Для Хамона работают кредканикулы на ОМП.
Просто контролируйте сумму долга в Сенсе, там всё чОткО.

Нее, ну если совесть сильно мучает, то мона внести 1/10 общей задолженности
Думаю, шо Алка сразу на эту сумму и уменьшит кредлимит. Тяжко ей щас.

Тоже верно, всем тяжко кроме людей, эту расходную статью обложили со всех сторон.
С другой стороны блек-лист можно по делом составить.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:41

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Мне сегодня ночью алла в минус уменьшила лимит по рэду. Было 25300 лимита и все были израсходованы стало 20000 лимита и получается типа 5300 в теховере. Как минимум не красиво.
UPD. Персмен говорит, что им запретили принимать заявления от клиентов и обязали всех клиентов посылать в чат.
UPDUPD. Чат пишет что они работают с обстреливаемого города и предлагает обратится после войны.

Этот т.н. теховер у вас в грейсе!
Его нужно спокойно погасить до ближайшей РД (т.е. +30дн), тогда на него НЕ БУДЕТ начислено 40%

Не уверен. Дело в том что мне надо было вчера проплатить 14К+. А на реде было 0. Я внес сэпом вчера эту сумму на счет, после чего проплатил. То есть оплата еще не провелась. А проведется только завтра. А вот сегодня ночью, Альфа видя что сумма в блоке, но на карте как бы деньги еще не списаны, решила уменьшить лимит до 20к. Как я понял из разговоров с поддержкой им дана команда по всем кредиткам простых клиентов сделать лимиты не больше 20к. И сколько я не доказывал поддержке что этот теховер который фактически возникнет только завтра он полностью на совести Альфы, потому как мне Альфа вчера дала провести платеж а снизила лимит только сегодня - поддержке пофиг. Ну а так как теховер по сути возникнет только завтра и он будет в результате проведения расчетной операции - то на него сразу начнет капать 40%. А то что написали вы это ситуация если бы у меня все было проведено по счету и при этом Альфа сдуру срезала лимит - тогда такое да - можно не гасить до следующей РД. Но это не мой случай
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:57

  WallNutPen написав:я понял из разговоров с поддержкой им дана команда по всем кредиткам простых клиентов сделать лимиты не больше 20к.

Зачем для этого с поддержкой разговаривать? ;) Уже ж кидали ссылку на военные ограничения работы банка:
З 12 березня на щоденній основі (вночі) здійснюється зменшення кредитного ліміту по кредитним карткам.
Зменшення відбувається після погашення заборгованості по картці та здійснюється приблизно на суму доступного ліміту (який з'явився після поповнення). Зменшення буде відбуватися до того моменту, поки кредитний ліміт не досягне 20 000 грн.

А на хамоне, хоть он и тоже кредитка, похоже, в ноль режут. Но на этот счёт я официальной инфы не видел.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:04

  moveton написав:
  WallNutPen написав:я понял из разговоров с поддержкой им дана команда по всем кредиткам простых клиентов сделать лимиты не больше 20к.

Зачем для этого с поддержкой разговаривать? ;) Уже ж кидали ссылку на военные ограничения работы банка:
З 12 березня на щоденній основі (вночі) здійснюється зменшення кредитного ліміту по кредитним карткам.
Зменшення відбувається після погашення заборгованості по картці та здійснюється приблизно на суму доступного ліміту (який з'явився після поповнення). Зменшення буде відбуватися до того моменту, поки кредитний ліміт не досягне 20 000 грн.

А на хамоне, хоть он и тоже кредитка, похоже, в ноль режут. Но на этот счёт я официальной инфы не видел.

Там нет ни слова чтобы списывать лимит создавая теховер. Поэтому я и общался с техподдержкой не по поводу 20к лимита а по поводу зачем вганять клиента в теховер. О чем и написал
На хамоне у меня лимит больше 20 к. И весь выбран. Его пока не трогают потому как выбран он уже давно. А вот если вдруг загасить часть и тут же попытаться картой расплатится к утру может быть неприятный сюрприз
WallNutPen
 
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