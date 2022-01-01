Додано: Вів 15 бер, 2022 17:41

Amethyst написав: WallNutPen написав: Мне сегодня ночью алла в минус уменьшила лимит по рэду. Было 25300 лимита и все были израсходованы стало 20000 лимита и получается типа 5300 в теховере. Как минимум не красиво.

UPD. Персмен говорит, что им запретили принимать заявления от клиентов и обязали всех клиентов посылать в чат.

UPDUPD. Чат пишет что они работают с обстреливаемого города и предлагает обратится после войны. Мне сегодня ночью алла в минус уменьшила лимит по рэду. Было 25300 лимита и все были израсходованы стало 20000 лимита и получается типа 5300 в теховере. Как минимум не красиво.UPD. Персмен говорит, что им запретили принимать заявления от клиентов и обязали всех клиентов посылать в чат.UPDUPD. Чат пишет что они работают с обстреливаемого города и предлагает обратится после войны.

Этот т.н. теховер у вас в грейсе!

Его нужно спокойно погасить до ближайшей РД (т.е. +30дн), тогда на него НЕ БУДЕТ начислено 40% Этот т.н. теховер у вас в грейсе!Его нужно спокойно погасить до ближайшей РД (т.е. +30дн), тогда на него НЕ БУДЕТ начислено 40%

Не уверен. Дело в том что мне надо было вчера проплатить 14К+. А на реде было 0. Я внес сэпом вчера эту сумму на счет, после чего проплатил. То есть оплата еще не провелась. А проведется только завтра. А вот сегодня ночью, Альфа видя что сумма в блоке, но на карте как бы деньги еще не списаны, решила уменьшить лимит до 20к. Как я понял из разговоров с поддержкой им дана команда по всем кредиткам простых клиентов сделать лимиты не больше 20к. И сколько я не доказывал поддержке что этот теховер который фактически возникнет только завтра он полностью на совести Альфы, потому как мне Альфа вчера дала провести платеж а снизила лимит только сегодня - поддержке пофиг. Ну а так как теховер по сути возникнет только завтра и он будет в результате проведения расчетной операции - то на него сразу начнет капать 40%. А то что написали вы это ситуация если бы у меня все было проведено по счету и при этом Альфа сдуру срезала лимит - тогда такое да - можно не гасить до следующей РД. Но это не мой случай