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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 01:27
Amethyst написав: PUnder написав:
Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет?
, Хотя из других банков норм
Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко
Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
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PUnder
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