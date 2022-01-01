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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:22

  PUnder написав:Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет? :), Хотя из других банков норм

Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 01:27

  Amethyst написав:
  PUnder написав:Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет? :), Хотя из других банков норм

Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко :(

Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:51

  PUnder написав:Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.

Не в курсах что такое "пополнение Revolut" с точки зрения банка, но https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360 тоже говорит, что "з картки Альфа-Банку на картку закордонного банку - заборонено" и врядли пополнение Revolut - это покупка. Может стукнуть, что у соседа корова не сдохла и нужно ему это исправить? :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:52

орехи уже обменять на покупки низя?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 01:15

  sergia написав:орехи уже обменять на покупки низя?

вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
ol_zy
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