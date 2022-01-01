PUnder написав:Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет? , Хотя из других банков норм
Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки) Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко
Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
PUnder написав:Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
Не в курсах что такое "пополнение Revolut" с точки зрения банка, но https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360 тоже говорит, что "з картки Альфа-Банку на картку закордонного банку - заборонено" и врядли пополнение Revolut - это покупка. Может стукнуть, что у соседа корова не сдохла и нужно ему это исправить?