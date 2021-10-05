RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:22

  PUnder написав:Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет? :), Хотя из других банков норм

Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 01:27

  Amethyst написав:
  PUnder написав:Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет? :), Хотя из других банков норм

Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко :(

Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
PUnder
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:51

  PUnder написав:Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.

Не в курсах что такое "пополнение Revolut" с точки зрения банка, но https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360 тоже говорит, что "з картки Альфа-Банку на картку закордонного банку - заборонено" и врядли пополнение Revolut - это покупка. Может стукнуть, что у соседа корова не сдохла и нужно ему это исправить? :lol:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:52

орехи уже обменять на покупки низя?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 14.12.20
Подякував: 85 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 01:15

  sergia написав:орехи уже обменять на покупки низя?

вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7210
З нами з: 20.01.15
Подякував: 435 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:30

  ol_zy написав:
  sergia написав:орехи уже обменять на покупки низя?

вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки

У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
Искатель
 
Повідомлень: 5384
З нами з: 22.02.16
Подякував: 819 раз.
Подякували: 4614 раз.
 
Профіль
6
13
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:09

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.

У мене так само.
Zochan
 
Повідомлень: 451
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:30

Да и по CONECT последние начисление 10.03.
За операции с 11.03 до 14.03 начислений нет бонусов VODAFONE
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14308
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:15

  Искатель написав:
  ol_zy написав:
  sergia написав:орехи уже обменять на покупки низя?

вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки

У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.


Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы :).
Hella
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:20

  Hella написав:
  Искатель написав:
  ol_zy написав:вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки

У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.


Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы :).

Я в прошлую субботу, после того как альфа объявила о приостановке программы вывел две покупки без проблем. В тот же день совершил покупку, она во вторник провелась, но пока вывести ее не дает
WallNutPen
 
Повідомлень: 71
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 185186187188>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: an0nym, jay2004, kostya77, ramaz, Клиент_ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 89, 90, 91
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
906 237828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 15:01
Aps
Банк Власний Рахунок 1 ... 33, 34, 35
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
347 226493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 14:37
Вкладчик1234
Креді Агріколь Банк
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
4 9413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 00:14
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2884)
17.03.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.