Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:22
PUnder написав:
Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет?
, Хотя из других банков норм
Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко
Amethyst
Повідомлень: 2002
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 349 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 16 бер, 2022 01:27
Amethyst написав: PUnder написав:
Народ. А не знаете почему у некоторых на revolut пополняется с карт альфы, а у меня нет?
, Хотя из других банков норм
Для начала нуна проверить лимиты на картах, на торговые операции(покупки)
Ну и вполне возможно, шо Алка ввела отдельный лимит на р2р, его только через саппорт мона узнать, а он тормозит жутко
Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
PUnder
Повідомлень: 1183
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 161 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 бер, 2022 13:51
PUnder написав:
Лимиты в приложении большие. Саппорт говорит что вообще переводы из Украины запрещены (другие банки пропускают).у меня ни с гривневой ни с долларовой не уходят. У соседа рядом с гривневой как по маслу.
Не в курсах что такое "пополнение Revolut" с точки зрения банка, но
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360
тоже говорит, что "з картки Альфа-Банку на картку закордонного банку - заборонено" и врядли пополнение Revolut - это покупка. Может стукнуть, что у соседа корова не сдохла и нужно ему это исправить?
moveton
Повідомлень: 1949
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 181 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:52
орехи уже обменять на покупки низя?
sergia
Повідомлень: 342
З нами з: 14.12.20
Подякував: 85 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 бер, 2022 01:15
sergia написав:
орехи уже обменять на покупки низя?
вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
ol_zy
Повідомлень: 7210
З нами з: 20.01.15
Подякував: 435 раз.
Подякували: 763 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:30
ol_zy написав: sergia написав:
орехи уже обменять на покупки низя?
вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
Искатель
Повідомлень: 5384
З нами з: 22.02.16
Подякував: 819 раз.
Подякували: 4614 раз.
Профіль
6
13
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 09:09
Искатель написав:У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
У мене так само.
Zochan
Повідомлень: 451
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:30
Да и по CONECT последние начисление 10.03.
За операции с 11.03 до 14.03 начислений нет бонусов VODAFONE
BBC
Повідомлень: 14308
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1188 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 14:15
Искатель написав: ol_zy написав: sergia написав:
орехи уже обменять на покупки низя?
вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы
.
Hella
Повідомлень: 1106
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 бер, 2022 14:20
Hella написав: Искатель написав: ol_zy написав:
вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы
.
Я в прошлую субботу, после того как альфа объявила о приостановке программы вывел две покупки без проблем. В тот же день совершил покупку, она во вторник провелась, но пока вывести ее не дает
WallNutPen
Повідомлень: 71
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
906
237828
Чет 17 бер, 2022 15:01 Aps
347
226493
4
9413
Чет 17 бер, 2022 00:14 ol_zy